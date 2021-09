Torino, non parte bene l’Under 17: pesante 5-0 subito dalla Fiorentina

Il weekend delle giovanili del Toro: in campo solo i 2005 che steccano all'esordio

Iniziano i campionati giovanili al di sotto della Primavera: nel weekend ha preso via il torneo Under 17 A-B che non è certo partito nel migliore dei modi per il Torino. I 2005 granata guidati da Attila Malfatti hanno infatti rimediato una sconfitta per 5-0 in casa della Fiorentina. Un netto ko di inaspettate proporzioni se si considera che i granata avevano già incrociato poche settimane fa i viola di Galloppi al torneo "Nereo Rocco", perdendo di misura (1-0).