Torino, preso il classe 2006 Russo dal Napoli

Colpo in prospettiva per il Torino. Il club granata ha preso Lorenzo Russo, classe 2006 di ruolo trequartista dal Napoli. Il giocatore ha svolto le visite mediche e si allenerà agli ordini del tecnico della Primavera Tufano. Il giocatore è stato acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto e andrà a coprire il buco lasciato da Perciun, attualmente infortunato. Rinforzo dunque per i granata, che lunedì affronteranno i pari età del Milan. Nella stagione passata, in cui il Napoli Primavera ha giocato in Primavera 2, il giocatore ha segnato 3 gol e confezionato 8 assist in 25 presenze complessive.