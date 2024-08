Torino Primavera, al via il Mamma e Papà Cairo: inizia il ciclo Tufano

All’esordio nella manifestazione in commemorazione del presidente granata i ragazzi di Tufano sfideranno il Milan in un antipasto dell’esordio della Serie A

Redazione Toro News 7 agosto - 16:00

È già Toro-Milan, anche se la categoria è differente. Tra 10 giorni ci sarà l’esordio in Serie A per la squadra di Vanoli, mentre domani giovedì 8 agosto sarà la prima al Mamma e Papà Cairo per la Primavera di Tufano. Il Torino arriva da campione in carica per la prima volta da quando è nato il torneo in commemorazione dei genitori del presidente granata. La curiosità sarà tutta sul nuovo ciclo che inizia. Ci sono diversi volti nuovi, ma quello che porta con sé più attenzione è chiaramente l’allenatore, che prende il posto di uno Scurto che al Toro ha fatto davvero tanto bene.

Torino-Milan Primavera: inizia il Mamma e Papà Cairo — L’era Tufano parte con alcune convinzioni: il gruppo ha talento e ci sono alcuni interpreti che andranno sicuramente valorizzati. I primi nomi da mettere nel mirino sono chiaramente quelli dei 2006 Perciun e Gabellini. Il primo per giunta si è anche messo in mostra durante il ritiro estivo della prima squadra. Al di là dei singoli citati, poi, c’è un gruppo da decifrare. A guidare i giovani c’è un allenatore con grandissima esperienza che ha raggiunto risultati sul campo importanti, ma soprattutto ha saputo far crescere tanti ragazzi nella sua carriera.

L’aspetto più interessante riguarda sicuramente quella del modulo. Da sempre Ludergnani lavora per portare in Primavera tecnici che possano dare continuità alle scelte della prima squadra. Per questo motivo l’era Tufano seguirà la prima squadra. Questo lo si è già evidenziato dal ritiro estivo svolto a pochi passi da quello dei grandi. Tutti chiaramente sperano che questa sinergia possa portare sempre più giovani in prima squadra. Adesso, però, è finito il periodo di prova, inizia la stagione. L’esordio contro il Milan sarà il primo test probante per una squadra che sta prendendo forma e che vuole provare a ripetere l’ottimo lavoro degli ultimi anni.