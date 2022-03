Torino Primavera, contro il Genoa per la continuità e una piccola rivincita

All'andata finì 2-2 tra le polemiche, visto che al Grifone fu assegnato un rigore inesistente nel finale

GENOA - A Biella sabato pomeriggio arriva il Genoa che come il Toro ha incontrato diverse difficoltà nel nuovo anno. I rossoblù sono reduci da due sconfitte consecutive, entrambe in casa, contro Sassuolo e Lecce. Per questo la partita sarà fondamentale per entrambe le squadre anche se con valori differenti. Il Torino vuole tornare a quella continuità di risultati vista nel 2021, mentre il Grifone interrompere una striscia negativa. A separare le due squadre ci sono appena due punti in classifica e un successo permetterebbe a una delle due squadre a rimanere attaccata al treno che porta ai playoff, mentre l'altra rischierebbe di avvicinarsi a quella playout.

RIVINCITA - Per il Toro inoltre le motivazioni aumentano, soprattutto perché c'è un precedente che i ragazzi di Coppitelli (e l'allenatore stesso) vogliono riscattare. All'andata finì 2-2 a Genova, un risultato ingiusto visto che furono proprio i granata a fare la partita. Il Torino nel finale aveva ormai i tre punti assicurati, i rossoblù non si rendevano pericolosi e sembrava lo scenario perfetto per vedere i granata tornare alla vittoria. Poi un rigore inventato nel finale ha regalato al Genoa la possibilità di agguantare il pari. Quei due punti in meno chiaramente pesano sulla classifica dei granata, perché con quelli la squadra di Coppitelli si ritroverebbe ancora a ridosso della zona playoff. Una motivazione in più per ritrovare la vittoria dopo il buon pari di Empoli per il Torino, che di certo spererà che gli episodi questa volta girino a favore.