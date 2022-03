Torino Primavera, contro la Sampdoria per agganciare i playoff

I granata tornano a Bogliasco dopo la sfida di Coppa Italia a caccia di una rivincita

TORINO - Il recente periodo di forma dei ragazzi di Coppitelli è in costante crescita. Dal cambio modulo (passando al 4-3-3 al 4-2-3-1) alla capacità di tenere per diversi minuti il controllo delle gare, la crescita del Toro nelle ultime settimane è stata evidente. Contro la Doria sarà fondamentale quindi dare continuità a tutto quanto di buono fatto recentemente, così da raggiungere la seconda vittoria di fila e dare uno sprint importante a un girone di ritorno fin qui molto complesso. Coppitelli ha saputo ridisegnare la squadra che ora pare ancora più competitiva. A livello difensivo nelle ultime giornate i granata hanno fatto un ottimo lavoro e contro il Sassuolo (grazie anche a un super intervento di Milan) sono riusciti a non subire gol per la seconda gara consecutiva. Nelle ultime quattro gare è solamente una la rete incassata, arrivata in una partita ampiamente dominata a Empoli.