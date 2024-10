Torino Primavera, dai tre ko al terzo successo di fila: i granata crescono e danno continuità

Torino Primavera, score perfetto nelle ultime uscite e segnali di maturità

Cagliari, Atalanta ed Empoli. Nove punti nelle ultime tre giornate, con le ultime due gare giocate in trasferta contro avversarie storicamente ostiche. Il Toro non è stato sempre impeccabile e ha sicuramente ancora da lavorare sulle proprie lacune, ma ha fatto un netto passo avanti in termini di maturità e anche di gestione della partita. Contro il Cagliari è stata particolarmente apprezzata la difesa del vantaggio minimo in inferiorità numerica, contro l'Atalanta la capacità di concedere poco e affondare il colpo con la qualità dei singoli, contro l'Empoli le modalità con cui è arrivata una rimonta non così scontata dopo aver subito due gol nei primi venti minuti di gara. La doppietta di Franzoni e il gol di Gabellini in Toscana hanno permesso al Toro di esultare ancora e continuare una risalita anche in termini di classifica, con i granata momentaneamente in zona playoff in attesa del proseguimento del turno.