Torino Primavera, domani la sfida all’Atalanta: granata in cerca di continuità

Archiviata la vittoria contro il Cagliari, arrivata dopo un mese di digiuno, il Torino Primavera si prepara a tornare in campo. Domani, sabato 28 settembre, alle ore 15 i granata di Felice Tufano scenderanno in campo contro l'Atalanta per la sesta giornata di campionato nella sfida che si terrà presso lo stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo. Sfida di spessore quindi per il Toro, che vuole mettersi alla prova e continuare il proprio percorso di crescita nel migliore dei modi dopo aver ritrovato slancio.

Primavera, Tufano torna in panchina. Olsson rientra, Raballo squalificato per una giornata

Contro l'Atalanta il Torino potrà nuovamente contare sulla guida di Felice Tufano in panchina. Il tecnico granata, sostituito dal secondo Alessio Talia contro il Cagliari, era stato sanzionato con una giornata di stop dopo il rosso a Verona. Scontata la sanzione, Tufano tornerà in campo per guidare da vicino la propria squadra. Tra i giocatori torna nuovamente aggregabile il difensore Cornelius Olsson, sanzionato con il rosso a Verona per interruzione di una chiara occasione da gol e fermato per un turno. Non potrà essere della gara invece Alessio Raballo, espulso contro il Cagliari per doppia ammonizione: salterà un turno e potrà essere nuovamente convocato quindi per la trasferta di Empoli di inizio ottobre.