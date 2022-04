Torino Primavera, dopo il derby aumenta il rischio playout: la situazione

Pochi punti separano i ragazzi di Coppitelli dalla zona rossa e mancano poche partite: ora il rischio aumenta

Roberto Ugliono

Nonostante un derby giocato per larghi tratti in modo quasi perfetto, la Primavera del Torino è tornata a casa con 0 punti e questo rischia di complicare ulteriormente la situazione in classifica. I granata avevano bisogno di fare punti per risollevarsi in classifica e nel morale. Alla fine il risultato non ha rispecchiato quanto fornito sul campo dai ragazzi di Coppitelli. Proprio la prestazione è l'aspetto positivo a cui attaccarsi con forza, perché ora che mancano due giornate alla fine i granata sono pienamente invischiati nella lotta salvezza e il rischio concreto è quello di dover giocare il playout, qualcosa di inimmaginabile fino a un mese fa.

LA SITUAZIONE - In questo momento il Torino è a +3 dal Lecce quartultimo (avversaria nell'ultima di campionato proprio dei ragazzi di Coppitelli) e a 4 punti dal Genoa terzulTimo che questo weekend sfiderà il Napoli in uno scontro diretto per la salvezza. La certezza è che il Toro al termine di questa giornata non sarà in zona playout perché il Milan ha perso la sfida contro l'Empoli. Lo scontro diretto tra Genoa e Napoli, inoltre, permetterà ai granata di mantenere un leggero vantaggio. Altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere è il Verona, che invece sfiderà l'Atalanta a Bergamo.

IL PERCORSO GRANATA - Proprio la Dea è la prossima avversaria del Torino. Il prossimo fine settimana a Biella i nerazzurri arriveranno sognando un secondo posto possibile se dovessero battere il Verona e per questo sarà una partita tutt'altro che facile. Poi per i granata sarà la volta della trasferta di Lecce, ultima partita di campionato che rischia di essere lo scontro diretto per evitare i playout. Insomma sarà un finale di stagione tesissimo per il Toro, che ha una grande fortuna: tra i granata e la zona playout ci sono tre squadre in mezzo. E nel derby, la squadra di Coppitelli ha dimostrato di essere viva. Ma quando si arriva negli ultimi 180 minuti, tutto può accadere. Il tecnico granata afferma: "Anche quest'anno condurremo la barca in porto". Ma probabilmente nemmeno lui si aspettava di dover arrivare a questo punto.

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1

Roma 62 (31)

Inter 62 (32)

Atalanta 57 (31)

Cagliari 55 (30)

Fiorentina 51 (31)

Juventus 50 (30)

Sampdoria 46 (31)

Sassuolo 44 (31)

Bologna 42 (31)

Empoli 42 (31)

Torino 40 (32)

Milan 39 (32)

Napoli 39 (31)

Hellas Verona 39 (31)

Lecce 37 (31)

Genoa 36 (31)

Spal 23 (32)

Pescara 15 (31)