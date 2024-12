Torino Primavera, è tempo di Coppa Italia: a Orbassano arriva il Parma

Dopo il pari con il Monza, il Torino Primavera pensa alla Coppa Italia: domani i sedicesimi di finale in gara secca a Orbassano

Irene Nicola Redattore 2 dicembre - 16:02

È già tempo di tornare in campo per il Torino Primavera che, subito dopo il pareggio contro il Monza, ha indirizzato i propri sforzi verso il prossimo e imminente impegno: la sfida di Coppa Italia contro il Parma. Domani, martedì 3 dicembre, i granata ospiteranno i ducali alle ore 14 per i sedicesimi di finale della competizione. Sarà una gara secca, di sola andata: in palio l'accesso agli ottavi di finale, in programma in infrasettimanale nella seconda settimana di gennaio.

Torino Primavera, contro il Parma per proseguire il percorso in Coppa Italia. Possibile turnover in vista dell'Inter in campionato — Il Torino arriva alla partita con tante motivazioni alle spalle. I granata, già protagonisti della competizione nella scorsa stagione con il raggiungimento della finale, hanno iniziato il percorso in Coppa Italia a partire dai trentaduesimi. In quell'occasione il Toro ha avuto la meglio sulla Virtus Entella per 3-1, dando subito segnali positivi. Per l'esordio in Coppa Italia, Tufano aveva scelto di affidarsi a chi aveva giocato meno in vista del doppio impegno settimanale e aveva ottenuto risposte molto positive che avevano messo in luce la crescita di un gruppo coeso. Ora c'è il Parma, una squadra che non va sottovalutata come ribadito dallo stesso Tufano nel postpartita della sfida al Monza. Possibile ipotizzare un turnover, considerando anche che il tecnico granata sarà chiamato a gestire le forze perché dopo il Parma arriva in campionato un big match con vista vetta in cui il Torino affronterà l'Inter.

Primavera, come arrivano Torino e Parma alla sfida di Coppa Italia — Torino e Parma non si affrontano da quasi dieci anni in Primavera. L'ultimo incrocio risale al 2014 quando sulla panchina granata sedeva Moreno Longo; in Coppa Italia invece l'ultimo scontro sono gli ottavi di finale dell'edizione 2012-2013. Ora granata e ducali si rivedono, ognuno con le proprie certezze maturate nei primi tre mesi dei rispettivi campionati. Il Torino è attualmente la terza forza del campionato Primavera 1 con tre punti di ritardo dalla vetta e in piena lotta fasi finali; il Parma invece milita in Primavera 2 nel girone A ed è in vetta. La sfida quindi non è assolutamente da sottovalutare, nonostante la differenza di categoria. Entrambe le due squadre vivono un momento positivo nelle rispettive stagioni. I granata sono imbattuti da fine ottobre e hanno raccolto 3 vittorie e 1 pari nelle ultime quattro uscite; i ducali invece non sono mai stati sconfitti da inizio campionato, raccogliendo 6 vittorie e 4 pareggi.