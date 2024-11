Torino Primavera, la difesa è blindata: con il Genoa 2° clean sheet di fila

Zero gol subiti e praticamente zero tiri in porta subiti. Contro il Genoa la Primavera del Torino ha fatto una partita difensivamente ai limiti della perfezione. Il Grifone non si è mai reso realmente pericoloso, un dettaglio non da poco. Se è pur vero che in casa il Genoa ha perso le ultime tre (comprendendo anche quella contro i granata), è allo stesso tempo fattuale che i ragazzi di Sbravati abbiano sempre segnato tra le mura amiche e in generale in campionato erano rimasti a secco solamente la seconda giornata contro il Bologna. Ai ragazzi di Lugano, dunque, vanno fatti grandi complimenti, anche perché gli ultimi minuti in 10 e senza portiere non hanno mai rischiato di subire gol, anzi sono anche andati a un passo dal segnare.