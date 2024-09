Torino Primavera, riparte il campionato dopo la sosta: i granata sfidano il Verona

Il Torino Primavera si prepara a tornare in campo. Dopo due settimane di sosta Nazionali, riparte il campionato Primavera 1 e così anche la squadra di Tufano. I granata sono attesi domani, lunedì 16 settembre, a Verona per la sfida contro l'Hellas in programma alle ore 15.30.

Primavera, la sosta per amalgamare il gruppo e ripartire

Felice Tufano ha potuto sfruttare la sosta per continuare a lavorare sui meccanismi di gioco e integrare con più calma gli innesti portati dal mercato in estate. Il tecnico della Primavera granata ha potuto contare su un gruppo consistente, che in amichevole ha sfidato la prima squadra di Vanoli. Lontani da Torino invece Krzyzanowski, Olsson e Galantai, rientrati al termine degli impegni con le rispettive Nazionali. La partita con l'Hellas Verona permetterà di monitorare i progressi fatti dalla squadra e potrà essere l'occasione per trovare nuova linfa dopo le ultime due sconfitte.