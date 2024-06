Torino Primavera, sondato Rolando Bianchi per la panchina

Primavera, Rolando Bianchi tra i nomi per la panchina: il profilo

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell'estate del 2017, Rolando Bianchi ha intrapreso i primi passi nel mondo della panchina. Non vanta l'esperienza di altri tecnici avendo iniziato da meno tempo questo percorso, ma può portare a Torino quanto appreso in questi anni lavorando in uno dei Settori giovanili più apprezzati d'Italia, quello dell'Atalanta. Bianchi, nato a Lovere in provincia di Bergamo e cresciuto nel vivaio della Dea, ha iniziato a collaborare con il club che lo ha lanciato dalla stagione 2021-2022 nelle vesti di collaboratore tecnico. Nel 2022-2023 si è seduto in panchina nel ruolo di vice allenatore in Under 18, categoria con cui ha proseguito la propria formazione fino ad approdare nella stagione conclusasi a giugno in Under 23, nuovamente in qualità di collaboratore tecnico. La Primavera sarebbe quindi il primo incarico come primo allenatore e rappresenterebbe una sfida per l'ex attaccante granata.