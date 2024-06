Torino Primavera, Spiazzo per il ritiro: preseason a due passi dalla prima squadra

La Primavera ha scelto la sede del ritiro: Spiazzo permette di avvicinare ulteriormente gli universi di giovanili e prima squadra

Il Torino Primavera ha scelto la località per il ritiro estivo: Spiazzo, un piccolo comune in provincia di Trento che conta poco più di mille abitanti. La scelta non è casuale, ma risponde alla volontà di provare ad avvicinare ulteriormente gli universi di prima squadra e Primavera. Già, perché Spiazzo è situato nella splendida cornice della Val Rendena e si trova nelle immediate vicinanze di Pinzolo, confermata sede del ritiro della prima squadra granata. Poco meno di 8 km separano le due località che ospiteranno il Torino.

Primavera, Spiazzo sede del terzo ritiro con Scurto dopo Biella e Cuneo — Spiazzo rappresenta una novità importante per il Torino Primavera. Da tanti anni ormai i granata svolgono la preparazione estiva in Piemonte, senza grossi spostamenti da Torino. Durante la gestione Scurto, ad esempio, i granata si sono accasati prima a Biella e poi a Cuneo, dove si sono svolti i ritiri del 2022 e del 2023. Ora invece la Primavera farà le valigie e lascerà il Piemonte per partire in direzione Trentino Alto Adige e seguire la Prima squadra in Val Rendena, scelta che dà evidenti vantaggi di tipo logistico.

Primavera, Spiazzo avvicina i giovani alla Prima squadra — Solitamente la Primavera inizia il proprio ritiro tra fine luglio e inizio agosto, con circa dieci o quindici giorni di ritardo rispetto alla prima squadra. Per qualche giorno o qualche settimana, quindi, i due gruppi si ritrovano a lavorare in contemporanea. Da qui nasce il vantaggio di avvicinare i due ritiri. Un aspetto che favorisce eventuali interscambi per i giovani che saranno valutati, anche solo parzialmente, da entrambi i lati, ma che soprattutto mira ad avvicinare ulteriormente i due universi di prima squadra e Primavera. Tanto è stato fatto in questo senso negli ultimi due anni, con tre Primavera che hanno esordito in Serie A - Savva, Dellavalle e Gineitis - e tanti altri che hanno iniziato ad allenarsi regolarmente con Juric. Su questa strada il Torino vuole continuare a investire. Permettere ai giovani di avvicinarsi alla prima squadra già dal ritiro è un primo passo importante in questa direzione.