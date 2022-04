Torino, Under 16 e Under 15 iniziano i playoff per coronare la stagione

Entrambe sono state ai vertici dei propri gironi e ora possono sognare gli ottavi: al Cit Turin arriva il Genoa

IL FORMAT - Per entrambe le squadre si tratta di una gara secca per accedere alla poule scudetto, che quest'anno partirà dagli ottavi. Qui i granata affronteranno una prima o una seconda classificata degli altri gironi (che vanno dall'A al D). Non si può ancora definire quale sarà l'eventuale accoppiamento dei torelli, perché molto dipenderà da chi passerà ai playoff. Gli ottavi verranno stabiliti in base ai coefficienti delle squadre che supereranno il turno.

I TORELLI - Tornando al Torino, di certo avere due annate (alle quali si potrebbe aggiungere l'Under 18) ai playoff è un ottimo obiettivo. Negli ultimi anni spesso i granata avevano accarezzato e solo sfiorato con le varie Under l'approdo alle fasi finali. Quest'anno il Toro ha fatto quasi all-in. L'Under 17 non approderà di sicuro ai playoff, ma la possibilità di avere 3/4 delle proprie Under ai playoff dev'essere motivo d'orgoglio in casa granata. A maggior ragione tenendo presente che quella di quest'anno è stata una stagione particolare, la prima senza Massimo Bava. Ludergnani ha portato alcuni cambiamenti e con il tempo la sua mano si vedrà sempre di più. Intanto questa stagione l'ha conclusa in modo ottimo (a prescindere dai risultati di Under 16 e Under 15). Di certo sarebbe ingeneroso non sottolineare che comunque quest'anno il Toro ha ancora raccolto i frutti del lavoro di Bava. D'altronde Ludergnani non ha avuto molto tempo per portare tutti i cambiamenti che avrebbe voluto, ma per l'ex Spal questa stagione rappresenta un ottimo biglietto da visita. Il Settore giovanile del Torino torna ai vertici e questo darà ancora più credibilità al progetto granata, anche agli occhi dei potenziali nuovi giocatori. Avere squadre di vertice può aiutare a portare ragazzi talentuosi. Tra tutte le difficoltà del caso, Ludergnani può chiudere la stagione con un sorriso, la sua era al Torino sembra essere iniziata con il piede giusto.