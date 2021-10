Torino, Under 18: L’attaccante David Palade convocato con la nazionale romena

L'attaccante granata classe 2004 allenato da Antonino Asta è tra i convocati della nazionale romena Under 18

Arrivato al Torino, a titolo definitivo, dalla Virtus Entella durante il calciomercato estivo, l'attaccante classe 2004 dell'Under 18 David Palade si è guadagnato un posto anche nella nazionale romena, sempre Under18, con la quale aveva già esordito in precedenza. In Italia, non aveva mai giocato prima, se non al suo arrivo in Liguria all'Entella e ora è passato in maglia granata per rafforzare la squadra guidata da Antonino Asta.