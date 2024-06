UFFICIALE – Giovanili Torino, addio di Musumeci: è il nuovo ds della Pro Vercelli

Il Torino perde Francesco Musumeci, il responsabile dello scouting granata attivo nel settore giovanile dove lavorava a stretto contatto con il responsabile Ruggero Ludergnani. Nel suo futuro ci sarà infatti la Pro Vercelli, squadra piemontese che milita nel campionato di Serie C e che ha deciso di nominarlo il nuovo DS della sua prima squadra. A renderlo noto è stata la stessa società vercellese con un comunicato ufficiale divulgato sui propri canali social. Musumeci è arrivato al Toro nel 2022 dopo aver girato parecchie squadre professionistiche e dilettantistiche del Piemonte e non solo: in passato ha lavorato infatti con Derthona e Gozzano ma pure con Arezzo e Palermo. L'ultima sua esperienza prima di giungere in granata riguarda tuttavia proprio la Pro Vercelli, dove era il responsabile del settore giovanile delle Bianche Casacche e ora ha deciso di tornare ma con un nuovo incarico.