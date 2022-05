Under 15, La Rocca post Torino-Cagliari 4-2: “Abbiamo creato molto, risultato giusto”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Under 15 granata al termine della vittoria sui pari età del Cagliari

Al termine del match d'andata degli ottavi contro il Cagliari, il tecnico granata Antonino La Rocca ha commentato così la prestazione dell'Under 15 del Torino: "Sono contento della prestazione dei ragazzi, fisicamente credo stiano molto bene perché a queste temperature correre dal primo all'ultimo minuto vuol dire che i ragazzi stanno bene. Sono cresciuti sia fisicamente che tecnicamente, abbiamo commesso qualche errore ma ci sta se cerchi di far crescere i ragazzi facendoli giocare bisogna mettere in preventivo che possano sbagliare, hanno 14 anni. Certe volte pensiamo che siano una prima squadra ma hanno solo 14 anni e se non ci fossero errori non ci sarebbe nulla su cui lavorare. Sono contento per il risultato finale, le occasioni create e la mole di gioco costruita rendono giusto il risultato".