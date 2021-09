Under 17, Torino-Bologna 8-7 dcr: i granata di Malfatti terzi al “Nereo Rocco”

I 2005 di Attila Malfatti chiudono il torneo toscano "Nereo Rocco" al terzo posto

FORMAZIONE - I 2005 sono scesi in campo ancora con il 3-5-2, stesso modulo utilizzato contro la Fiorentina in semifinale. A difendere i pali granata c'era Lando, supportato dal terzetto della retroguardia formato da Gallea, Omorogbe e Maset. Sulle corsie esterne Broccanello e Nitri, in mezzo spazio a Gaj, Ferreri e Colletta. In attacco la coppia Jarre e Njie, protagonista della fase a eliminazione con due gol.