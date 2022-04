Under 17, Torino sconfitto all’esordio al Maggioni-Righi

Esordio con sconfitta per i torelli classe 2005 al torneo organizzato dal Borgaro: vince di misura il Lascaris

Inizia con un ko l'avventura del Torino Under 17 al torneo Maggioni-Righi. I torelli di Marco Veronese sono stati sconfitti di misura all'esordio dal Lascaris, che si è imposto per 1-0. Dopo la prima mezzora a reti bianchi, è arrivata la rete di Fregnan a decidere il match in avvio di secondo tempo. Dopo lo svantaggio i granata provano a rispondere con Ligi e con un colpo di testa di Ceica, che però non superano Colamartino. I tre punti vanno quindi ai bianconeri, mentre il Torino resta a zero punti in classifica. Nell'altra gara del girone, l'Atalanta supera il Genoa per 1-0.