Under 18, Torino-Sassuolo 3-3: un pari spettacolare

Pareggio tra Torino e Sassuolo, rimandata la final four

Roberto Ugliono

L’Under 18 del Torino pareggia 3-3 contro il Sassuolo. Tre volte in vantaggio e tre volte recuperata, la squadra di Semioli risente del caldo e delle tante assenze. Un pari che obbliga i granata a rimandare all’ultima giornata la qualificazione per la final four.

Semioli deve fare a meno di alcuni titolatissimi (Chiarlone, Dolcini e Barbieri, oltre ai soliti Savini, Di Marco e La Marca impegnati con la Primavera). A dare una mano all’Under 18 ci sono i 2002 La Rotonda e Favale.

In avvio di gara il Toro passa subito in vantaggio. Favale appoggia per Gregori che vede l’inserimento di Gyimah. L’ex Savigliano anticipa tutti e trova il dell’1-0. Il Sassuolo però pareggia quasi subito i conti. La difesa granata si fa trovare impreparata sulla discesa di Pieragnolo, il terzino sinistro dei neroverdi serve in mezzo Ferrara, che tutto solo deposita in rete. La partita è molto equilibrata e il caldo è il vero protagonista, le due squadre non riescono a tenere ritmi elevati con continuità, ma si affrontano comunque a viso aperto. I granata quando spingono e riescono a occupare la metà campo offensiva si rendono spesso pericolosi. Al 37’ il Torino torna in vantaggio. Angolo dalla sinistra messo fuori dalla difesa del Sassuolo, Ientile approfitta di un’incertezza di Ferrara e spara un bolide all’incrocio dei pali. Granata di nuovo in vantaggio, ma la gioia dura poco. Quattro minuti dopo Pieragnolo riparte a tutta velocità, scambia con un compagno e supera Edo con un tocco sotto. Il terzino sinistro dei neroverdi è incontenibile, ma i granata comunque avrebbero potuto fare qualcosa di più.

In avvio di ripresa i granata sfiorano il vantaggio. Gyimah calcia con forza di mancino da fuori area, Lugli respinge ed Eordea sulla respinta non riesce a fare lo scalettò per superare il portiere neroverde. Il Toro però ci crede e poco dopo trova il 3-2. Angolo dalla destra sul quale si avventa Della Valle, che stacca con il giusto tempo e deposita in rete. Il Sassuolo allora torna ad attaccare con continuità, ma è fenomenale Edo su Estevez al 55’ con il neroverde che calcia a botta sicura. L’andamento della gara non cambia e il Sassuolo al 61’ pareggia ancora una volta i conti. Mata ha spazio e tempo per accentrarsi e dal limite calcia bene a incrociare trovando il gol del 3-3. È di fatto l’ultimo atto di una partita che vive di fiammate da entrambe le parti, ma la stanchezza con il tempo prende il sopravvento. I granata ora attendono le concorrenti e all’ultima giornata a Parma proveranno a conquistarsi una meritata Final Four.

Marcatori: 7’ Gyimah (T); 12’ Ferrari (S); 37’ Ientile (T); 41’ Pieragnolo (S); 50’ Della Valle (T), 61’ Mata (S)

TORINO (4-3-3): Edo; Calò, Della Valle, Anton, Gregori (92’ Juricic); Ientile, La Rotonda, Gheralia (70’ Anyimah); Gyimah (78’ Todisco), Eordea (92’ Albisetti), Favale (46’ Andretta). All. Semioli. A disposizione: Virano, Juricic, De Matos, Todisco, Pozzessere, Anyimah, Azizi

SASSUOLO (4-2-3-1): Lugli; Cavallini, Zalli, Miranda, Pieragnolo; Abubakar, Capogna (46’ Tourè); Mata, Estevez, Arcopinto; Ferrara. All.: Pensalfini. A disposizione: Rosa, Barbetta, Cehu, Macchionni, Borgia, Biondelli, Forchignone, Palma.