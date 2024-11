Viareggio Cup, Torino iscritto alla 75esima edizione: l’ufficialità

Il Torino parteciperà alla 75esima edizione della Viareggio Cup. Arriva l'ufficialità direttamente dal comitato organizzatore che accoglie i granata come prima squadra italiana a formalizzare l'iscrizione al prestigioso e storico torneo, in programma dal 17 al 31 marzo 2025. La competizione sarà riservata alla categoria Under 18, ovvero ai ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2007: le società potranno anche utilizzare 5 fuori quota del 2006 e 5 prestiti (che non potranno essere fuori quota). Protagonista per i granata quindi la squadra guidata da Christian Fioratti, attualmente seconda in campionato dopo un ottimo e promettente avvio di stagione. Il Toro è arrivato in finale alla Viareggio Cup due anni fa con Asta sfiorando il titolo, mentre nell'ultima rassegna è stato eliminato dal Beyond Limits, poi diventato campione, ai quarti. Proprio i nigeriani hanno confermato la presenza al torneo per difendere il titolo: il guanto di sfida è lanciato.