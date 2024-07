Amabili (PicenoTime): “Vasquez? Ha alcuni pregi e due difetti, ecco quali…”

Lo scorso 1 luglio il Torino ha salutato per fine contratto Luca Gemello e ora va a caccia di un sostituto. Tra i nomi emersi c'è quello di Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998 di proprietà del Milan che piace molto ai granata e che sono in una trattativa avanzata per lui. Nell'ultima metà di campionato il colombiano ha giocato in prestito ad Ascoli dove si è messo in luce diventando anche titolare nella parte conclusiva del campionato di Serie B, torneo che ha visto però retrocedere in C la formazione marchigiana. Per conoscere meglio il profilo di questo portiere abbiamo fatto alcune domande a Marco Amabili, direttore di PicenoTime, che lo ha visto da vicino per tutta la prima metà del 2024 e che ringraziamo per essersi concesso in esclusiva ai nostri microfoni.