Caselli a TN: “Derby? La legge dei grandi numeri non ha base scientifica”

Il momento del Torino è delicato, non solo per i risultati sportivi ma anche per le tante voci che riguardano Red Bull (voci fin qui smentite categoricamente da Urbano Cairo). Poi questa è una settimana diversa rispetto alle altre per i granata: è la settimana del derby, la partita tabù per eccellenza dal 1995 in avanti. Non c'è quindi da sorprendersi che una colonna del tifo granata, nonché colonna morale del nostro paese, l'ex procuratore Gian Carlo Caselli sia un po' sibillino nelle sue risposte. Toro News ha deciso di affidarsi a lui in esclusiva a due giorni dalla stracittadina per tastare gli umori del popolo granata. E come sempre Caselli, tra detto e non detto, tra sarcasmo e ironia, sa regalare spunti di riflessione.