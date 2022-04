Cocchi (PianetaEmpoli): “Benassi? Un’altra stagione non positiva”

In vista del match di domani contro l'Empoli, abbiamo fatto una chiacchierata con chi conosce molto bene la squadra di Andreazzoli

Federico De Milano

Domani, domenica 1° maggio, il Torino sarà impegnato nuovamente in trasferta dopo il recupero di mercoledì contro l'Atalanta. L'avversario di giornata sarà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e per conoscere meglio questa squadra abbiamo fatto una chiacchierata con chi è molto vicino all'ambiente della squadra azzurra. Si tratta di Alessio Cocchi di PianetaEmpoli che ci ha introdotti molto bene a questo match.

Buongiorno Alessio, in che stato di forma arriva l’Empoli a questa partita dal punto di vista sia fisico che mentale?

"Sta bene perché la vittoria di domenica scorsa contro il Napoli ha dato energia importante che serviva dopo un lungo periodo senza vittorie. Adesso c'è voglia di chiudere anche aritmeticamente il discorso salvezza nonostante il discorso fosse quasi archiviato già da tempo. Credo che la squadra giocherà con la volontà di non rimandare questo appuntamento".

L’Empoli ha fatto una stagione davvero importante e non ha praticamente mai dovuto lottare per non retrocedere.

"La stagione dell'Empoli è stata strana. Se uno si limita al discorso complessivo è stata un'annata straordinaria perché 37 punti in 34 giornate è un risultato che nessuno si aspettava. Si contrappongono però un girone d'andata quasi da Conference League a un girone di ritorno da retrocessione perché, prima della gara col Napoli, l'Empoli aveva fatto solo 7 punti. Peggio aveva fatto solo il Venezia con 5, ma ha giocato anche una partita in meno".

L’ex di giornata in casa Empoli sarà Marco Benassi. Come sta procedendo la sua stagione? Che giudizio gli si può dare?

"Non pienamente sufficiente. A parte un paio di ingressi a gara in corso, non ha fatto bene anche partendo da titolare. Secondo me Benassi è un giocatore che non sta molto bene dal punto di vista fisico. Dal punto di vista mentale magari gli pesa non riuscire più a fare quelle cose che aveva nel suo repertorio. Col senno di poi si può dire che non è stato un acquisto che sta lasciando il segno, più di una volta ci siamo trovati a dargli delle insufficienze. La sua non è stata una stagione positiva".

Pinamonti sta disputando la miglior stagione della sua carriera. Alcune voci lo danno vicino al Torino per l’anno prossimo. Che giocatore è?

"Lui è in prestito secco dall'Inter anche perché ha un'ingaggio importante. Ha fatto una stagione ottima e oltre ad essere andato in doppia cifra ha fatto vedere le sue qualità in termini di combattimento e abnegazione. Andreazzoli ogni partita cambia 4-6 elementi ma gli unici che siamo sicuri non togliere mai sono il portiere e Pinamonti. Credo che lui per l'anno prossimo avrà voglia di alzare l'asticella, chi lo prenderà si troverà in squadra un bell'attaccante".

Se dovesse parlare con un tifoso del Torino, quali sono i due o tre giocatori dell’Empoli da indicare come i più pericolosi per questa partita? Chi è più in forma in questo momento?

"Se sta bene, Bajrami è sicuramente uno da tenere d'occhio. Sa fare la differenza ma il suo problema è la discontinuità e quindi ogni volta c'è da capire che partita farà. Un altro che mi sento di nominare è Zurkowski, l'anno prossimo la Fiorentina se lo riprenderà e avrà un giocatore già pronto per essere titolare. Poi potrebbe essere scontato dire Pinamonti e allora indico Parisi. Se è al 100% è un elemento di grande pericolosità perché fa il terzino sinistro ma è uno che può andare anche a cercare la conclusione".