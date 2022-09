Gagliotti (Il Mattino): “Juric bestia nera del Napoli, avversario sempre scomodo”

In vista del match di sabato ci siamo fatti introdurre al prossimo avversario, il Napoli, da chi lo conosce molto bene

Federico De Milano

Sabato pomeriggio ricomincerà il campionato del Torino dopo un weekend di sosta per le partite delle Nazionali. Alle ore 15 il Napoli ospiterà i granata che cercheranno di tornare a casa con dei punti da un campo complicato come quello della prima in classifica. Per conoscere lo stato di forma e i segreti della squadra di Spalletti abbiamo fatto una chiacchierata con Ferdinando Gagliotti, collaboratore de Il Mattino e conduttore di D10S, programma su Campi Flegrei TV e che quindi conosce molto bene il Napoli.

Il Napoli arriva in gran forma a questa partita avendo battuto il Milan nello scontro diretto. Come sta a livello fisico la formazione di Spalletti dopo la pausa per le Nazionali?

"Da questa sosta il Napoli ne esce abbastanza bene, negli anni scorsi ci furono più infortuni e problemi. Aver perso Politano è un peccato ma quello è successo già prima della sosta. Stanno rientrando anche i vari Nazionali e a livello fisico stanno bene. A Milano si è vista la tenuta della squadra che ha dimostrato di esserci. Il punto di forza è che oltre ad un undici competitivo ci sono anche le riserve che quando chiamate in causa sanno stare bene in campo".

L’anno scorso fu decisivo Osimhen che segnò negli ultimi minuti la rete dell’1-0. Quanto può pesare la sua assenza in questa partita e soprattutto come si sostituisce?

"Non si farà sentire più di tanto la sua assenza. Raspadori e Simeone non stanno facendo rimpiangere l'assenza di Osimhen anche se sono attaccanti completamenti diversi. Raspadori si sta prendendo la scena sia con il Napoli che in Nazionale mentre Simeone dimostra sempre di poterci stare in questa squadra. Sicuramente però il Napoli non è più forte quando non c'è Osimhen, lui dà la possibilità di spaccare la difesa con i suoi strappi".

Il Napoli sta andando molto bene in questo inizio di stagione sia in campionato che in Champions, ma quali possono essere dei punti deboli che il Torino deve provare a sfruttare?

"Data l'assenza di Politano credo che il Torino debba provare a sfondare con la sua catena di sinistra, ovvero sulla fascia destra del Napoli. Politano ha dimostrato di poter dare una grande mano anche in fase difensiva a Di Lorenzo che è ormai una roccia. A sinistra invece c'è Mario Rui che sta crescendo ed è sempre più fondamentale ma anche lui qualche sbavatura ce l'ha sempre. Il Napoli quest'anno ha sofferto con la Fiorentina che ha praticamente nascosto la palla al Napoli per tutto il primo tempo. Il Torino però magari non punta ad avere tutto questo possesso palla. Credo che Juric possa puntare molto sui suoi trequartisti per far male perché Vlasic e Radonjic hanno cominciato benissimo".

Juric è un allenatore che spesso ha fatto male al Napoli. C’è un po’ di timore per questo match da parte dei tifosi?

"Juric è una bestia nera per il Napoli, forse il peggiore da affrontare negli ultimi anni. Considerando anche il suo periodo al Verona è sempre stato un avversario scomodo e complicatissimo da affrontare. Lui sa mettere in difficoltà le grandi squadre, quelle che puntano a prendere il controllo del gioco. Due anni fa il Napoli ha perso una qualificazione in Champions League contro il Verona di Juric. Secondo me meriterebbe di stare un po' più in alto in classifica, in una mia griglia di partenza personale metto il Torino tra le prime 8".

Parlando con un tifoso del Toro quali giocatori del Napoli si potrebbero indicare come i più pericolosi per questa partita? Chi sono quelli più da tenere d’occhio e al momento più in forma?

"Senza dubbio Kvaratskhelia è il migliore del Napoli in questo avvio e fa sempre la differenza in attacco. Un altro che sposta gli equilibri è Zielinski che se è in forma sa far male agli avversari in molti modi. Può fare assist e servire i compagni in ogni momento anche se ogni anno ha dei momenti in cui sparisce e questo è un problema per il Napoli. Infine un altro che voglio menzionare è Raspadori perché in questo momento è in forma strabiliante e credo giocherà lui con il Torino".