Murru (SensoUnico) a TN: “Vanoli? Lo vorrei vedere nelle stesse condizioni di Juric”

Il frontman dei SensoUnico interviente in esclusiva su Toro News e cerca di decifrare il momento granata tra campo e scrivania

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 23 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 06:32)

Davide Murru è il frontman della band SensoUnico che ha inciso quel meraviglioso brano intitolato "Quel giorno di pioggia". Come tutti i tifosi granata sta vivendo con attenzione questi mesi così complessi e agitati in casa Torino. Proprio per questo abbiamo deciso di interpellarlo in esclusiva su Toro News alla vigilia del delicatissimo match contro il Cagliari.

Buongiorno Davide. Come vede il Toro?"Non lo vedo benissimo, c'è una grossa carenza sia legata agli infortuni sia agli errori di mercato in estate. Con la squadra al completo siamo stati un po' più competitivi, però i rimpiazzi estivi non sono stati all'altezza".

Si sta parlando parecchio di Casadei: come lo vedrebbe in granata?"Mi sembra un'operazione un po' alla Ricci. Si tratta di un prospetto giovane e italiano che potrebbe dare qualità. Però, Casadei sarebbe un inizio per risolvere i problemi: nulla di più. Non può essere la panacea di tutti i mali. Vedendo come sta andando il mercato, non mi sembra che ci sia intenzione di stravolgere la squadra".

Qualche segnale dalla squadra nelle ultime uscite è arrivato."Sì, la squadra mi sta sembrando un po' più squadra. Da Udine alla reazione nel derby e alla gara con la Fiorentina ho visto dei buoni segnali. Ci sono squadre che sono più deboli del Toro, dobbiamo giocare sul fatto che tre squadre più deboli della nostra ci sono. Sarà comunque un altro campionato anonimo, senza sussulti".

Le sta piacendo il lavoro di Vanoli?"A me piace molto come allenatore, è chiaro che fa con quello che ha. Credo si aspettasse qualcosa di diverso che non si realizzato. Mi piacerebbe vedere Vanoli nelle stesse condizioni che ha avuto per qualche tempo Juric o qualche altro allenatore, a cui avevano dato una qualità umana un po' maggiore rispetto all'attuale".

Siamo giunti al termine dell'era Cairo?"Penso che la tifoseria sia stanca e anche Cairo mi appare stanco. Cairo deve far quadrare tante cose, però noi parliamo da tifosi e non possiamo pensare soltanto ai soldi. Il calcio è cercare di vincere, dal punto di vista sportivo mancano tantissime cose. Cairo non mi sembra abbia voglia di continuare a investire. Ora è il momento di fare un passo indietro: non si può sempre stare a dispetto dei santi al comando. O dimostri di voler restare oppure molli. Decimi posti e scudetti del bilancio anche basta".

Avrebbe rinnovato con Vagnati? "No. Ha fatto qualche bel colpo, vedi Bellanova. Secondo me, il suo bilancio fin qui non è positivo. Non ha lavorato così bene. E poi mi è scaduto per le dichiarazioni del match con l'Inter quando ha detto che è riuscito a prendere Adams perché il Toro può essere un trampolino per club più importanti. Se si pensa che il Toro sia solo un passaggio, si può ben capire con qualche pathos intervieni sul mercato. Mi è sembrata proprio una brutta uscita che in altri club non avrebbero mai fatto".