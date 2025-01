Piovani (GazzettaParma): “Il Parma fa fatica contro le squadre chiuse in difesa”

Scopriamo tutti i punti di forza e quelli di debolezza della formazione ducale, prossima avversaria del Torino in campionato

Federico De Milano Redattore 4 gennaio - 09:08

L'ultima partita del girone d'andata del Torino sarà domani - domenica 5 gennaio - in casa contro il Parma. La formazione allenata da Fabio Pecchia dista appena due punti in classifica rispetto ai granata e sogna il sorpasso ai danni dei granata con una rosa molto giovane e ricca di talenti. Ci sono però anche alcuni aspetti negativi che stanno caratterizzando le ultime settimane dei ducali. Di tutto questo e tanto altro abbiamo parlato con chi conosce molto bene i gialloblù. Si tratta di Sandro Piovani, giornalista che segue sempre da molto vicino il prossimo avversario del Toro per conto della Gazzetta di Parma, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni.

Buongiorno Sandro, come arriva il Parma a questa partita contro il Torino? In che condizioni di morale e di infortuni?"Il Parma è in difficoltà, con il Monza ha fatto la partita più brutta della stagione, salvata da un gol all'ultimo secondo. Se si ripensa a tutto il resto è certamente un Parma in difficoltà dal punto di vista numerico, c'è una lunga lista di infortunati con Bernabé che è certamente l'assenza più importante nell'economia del gioco. Allo stesso tempo però non vanno dimenticanti nemmeno gli altri come Charpentier che si è fermato nel suo momento migliore. È una squadra incerottata che ha bisogna di qualche rinforzo dal mercato".

Il Parma fino ad ora ha vinto una sola partita fuori casa, ci sono difficoltà a giocare lontano dal Tardini?"All'inizio ci sono state alcune trasferte sfortunate come quella di Napoli con l'espulsione del portiere senza più poter fare sostituzioni. La vittoria con il Monza ha però ridato cosa è stato tolto, il Parma ha però fatto anche delle partite giocate bene come il 2-2 con la Juventus. Negli scontri diretti però ha vinto solo contro il Venezia e ne ha persi di importanti, fa fatica contro le squadre che giocano poco e che restano bloccate in difesa. L'unica squadra che in trasferta ha messo sotto scacco senza discussioni il Parma è stata l'Inter".

Che opinione hanno la società e la piazza del tecnico Fabio Pecchia? Il suo lavoro viene apprezzato?"Quando un campionato inizia con delle difficoltà il primo ad andare in discussione è sempre l'allenatore. Pecchia però ha prolungato ad inizio stagione fino al 2027, questa è la terza stagione sulla panchina e da contratto sono previste altre due, questo significa che la società ha una certa fiducia. Sanno i metodi di lavoro reciproci, questo Parma punta molto sui giovani di proprietà e non ha prestiti senza obblighi di riscatti, ha tutti giocatori di fatto di proprietà. Pecchia ha sposato questa politica e mette spesso in campo la formazione più giovane della Serie A".

Quale sono i punti deboli del Parma? Cosa dovrebbe fare il Torino per vincere il match?"Il punto debole in questo momento è la mancanza di una possibilità di scelta per i molti infortuni. La fase difensiva a livello generico diventa un po' un problema per il Parma visto che ci sono gli uomini contati e soprattutto poca esperienza visto che sono tutti o quasi debuttanti in Serie A".

D'altro canto quali sono invece i punti di forza? Ci sono giocatori che per stato di forma spiccano sugli altri in queste ultime partite?"La qualità degli esterni è una nota positiva come anche lo sono la fase offensiva con ripartenza e velocità d'esecuzione, sebbene quest'ultima può portare ad un po' di imprecisione nelle scelte finali. Il Parma è capace di traghettare con grande velocità la palla dalla metà campo difensiva a quella offensiva, questo al momento è un po' minato dalla condizione fisica ma è una delle doti migliori di questa squadra".