Policano a TN: “Juric ha tanti meriti, in primis la crescita di Lukic”

Le parole dell’ex giocatore di Torino e Napoli in esclusiva su Toro News in vista della partita di sabato dell’Olimpico-Grande Torino

“Giudico la stagione di Juric positiva per come ha fatto esprimere il Toro, per come l’ha fatto scendere in campo. Il Torino non ha mai mollato e non ha mai regalato nulla. Ha sempre lottato fino alla fine per il risultato. E Juric ha migliorato parecchi giocatori. Il primo della lista è Sasa Lukic che ha garantito tanto sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Il lavoro dell’allenatore è anche quello di far crescere i giocatori: Juric c’è riuscito”.