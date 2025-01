Sonetti a TN: “Se Cairo va via, il Toro deve restare in mano a un italiano”

In esclusiva le parole dell'ultimo allenatore in grado di vincere due derby nella stessa stagione. E nel 2025 cade il trentesimo anniversario

9 gennaio 2025

"Due volte in un anno lo abbiamo vinto": inizia così la chiacchierata in esclusiva su Toro News con Nedo Sonetti. Sono passati trent'anni dal 1995 quando il Torino per l'ultima volta nella sua storia ha vinto due derby nella stessa stagione. Era l'annata 1994/1995 e le due stracittadine si giocarono tra fine gennaio e aprile. I granata si imposero entrambe le volte. Da quel 1995 in avanti il Torino ha vinto soltanto un altro derby, quello firmato Quagliarella-Darmian nel 2015. In tutta la gestione Urbano Cairo ad oggi c'è soltanto quella soddisfazione. Sabato alle ore 18 nuovo appuntamento per sfatare il tabù. Intanto occorre necessariamente agganciarsi ai ricordi di chi fece una clamorosa doppia impresa.

Buongiorno Nedo. Sono già passati trent'anni da quel doppio successo..."Incredibile. I nostri segreti furono rabbia e determinazione. Quelle due partite restano nel mio cuore".

Un Rizzitelli in formato super in quei due derby."Non c'era soltanto lui. Ma pure Angloma, Pelé e tanti altri che restano ancora impressi nella memoria collettiva. Come posso dimenticare un Silenzi?"

All'andata aveva criticato pubblicamente la prestazione del Toro di Vanoli. Lo sente ancora molto il derby?"Partita molto brutta del Toro. Sento particolarmente il derby, sarei presuntuoso a definire il derby la mia gara, però è certamente speciale per quello che è accaduto nel 1995. Proprio per questo vedere il Toro dell'andata mi fece davvero male. L'atteggiamento fu completamente sbagliato: mancarono determinazione e voglia di battere una grande rivale della propria storia. Sabato serve una prestazione da Toro, serve dare una soddisfazione ai tifosi che vivono il Toro come una fede".

Che idea si è fatto sul Toro di oggi?"La partenza è stata buona, pensavo che il campionato del Toro potesse essere meno problematico. Il Torino dovrà dare un colpo d'ala all'ultimo brutto periodo nel derby. Può essere una gara che sposta gli equilibri, nel bene e nel male".

Potrebbe anche essere l'ultimo derby di Urbano Cairo..."Guardi, su Cairo non mi esprimo perché l'ho sempre vissuto dall'esterno. Per quanto valga il mio parere mi è comunque sembrato affezionato al Toro. Sul futuro auspico soltanto una cosa: se Cairo dovesse andare via, il Toro deve restare in mano a un italiano. Basta con le multinazionali o i fondi stranieri: è una cosa abominevole".