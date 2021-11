Brilla ancora Horvath: gol e assist in Ungheria. Segre super nel Perugia

1 di 3

SERIE B

Per gentile concessione di Roberto Settonce

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Da segnalare la prestazione di Krisztofer Horvath, ancora una volta decisivo nella seconda serie ungherese. In Serie B brilla invece Jacopo Segre.

CELESIA (Alessandria): Secondo successo consecutivo per l'Alessandria di Moreno Longo, che al Moccagatta si impone 1-0 sulla Cremonese. Non c'è spazio nemmeno questa volta per Celesia, che paga la presenza nel suo stesso ruolo di un Parodi punto fermo della difesa di Longo.

MILLICO (Cosenza): Arriva una sconfitta di misura per il Cosenza, piegato 1-0 dalla Spal. Partito ancora una volta dalla panchina, Millico fa il suo ingresso in campo al 63' con i ferraresi già avanti. Questa volta l'attaccante classe 2000 non riesce però a dare la svolta, faticando a trovare lo spazio giusto per colpire (VOTO: 5,5).

SEGRE (Perugia): Un punto a testa per Perugia e Cittadella, entrambe a caccia di punti playoff ed entrambe costrette a rimandare l'aggancio alle prime otto. Segre festeggia la centesima gara in Serie B con un assist al bacio per il momentaneo vantaggio degli umbri e una partita di altissimo livello per qualità e quantità (VOTO: 7).