Serie B: Segre vince e resta in corsa playoff, il Crotone di Kone retrocede in C

Ancora fuori per infortunio Millico, mentre il Cosenza lotta per la salvezza

Alberto Giulini

In settimana è scesa in campo la Serie B per il terzultimo turno di campionato oltre alla B ungherese. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito in cadetteria.

KONE (Crotone): Tre punti inutili per il Crotone, che vince nella difficile sfida contro la Cremonese in corsa per la promozione diretta. Ma non basta ad evitare una retrocessione diretta, la seconda consecutiva dopo quella della scorsa stagione dalla Serie A. Nella gara con la Cremonese pochissimo spazio per Ben Kone, gettato nella mischia solamente all'87' (VOTO: NG).

MILLICO (Cosenza): Continua a lottare per la salvezza il Cosenza, che superando 3-1 il Pordenone si mantiene in zona playout. Tra i lupi non c'è però Millico, ancora assente per infortunio.

SEGRE (Perugia): Resta invece a tre punti dalla zona playoff il Perugia, che strappa tre punti importanti contro il Parma (vittoria per 2-1, con grave papera di Buffon a spianare la strada agli umbri). A smorzare il sorriso di Segre e compagni è il successo di Frosinone, che strappando tre punti pesanti contro il Monza ha mantenuto invariato il distacco. Buona in ogni caso la prova del centrocampista di proprietà del Toro, autore di una partita di ordine e sacrificio senza particolari spunti in fase offensiva (VOTO: 6).

HORVATH (Szeged): Nella seconda serie ungherese brutta battuta d'arresto per lo Szeged, sconfitto 4-0 nello scontro ai piani alti con il Keksemeti. Ha pesato anche l'assenza di Horvath, indisponibile per squalifica.