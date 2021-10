Serie C: Adopo torna titolare, Vianni out per infortunio. E stasera tocca a Rauti

Solo panchina per Samuele Lovaglio, che non ha preso parte al pareggio della Fermana contro il Siena (1-1)

Alberto Giulini

La sosta per le nazionali non ha fermato il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana appena andato in archivio. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.

ADOPO (Viterbese): Ultimo posto in classifica per la Viterbese, che perde anche in casa contro il Grosseto (0-1 con gol dei toscani al 74'). Il cambio in panchina non porta dunque ad una scossa in termini di risultati, ma per Adopo c'è subito una maglia da titolare nel ruolo di mezzala. Il centrocampista francese è stato però coinvolto in una prestazione negativa della Viterbese (VOTO: 5,5).

LOVAGLIO (Fermana): Strappa un punto prezioso la Fermana, che fa 1-1 contro il Siena. Non c'è però spazio per Samuele Lovaglio, che resta 90' in panchina.

RAUTI (Pescara): Scenderà in campo questa sera il Pescara, ospite della Virtus Entella. In ballottaggio per una maglia da titolare Nicola Rauti, ancora poco brillante in questo avvio di stagione per quello che è il suo potenziale in una categoria come la Serie C. Il centravanti di proprietà granata sta ancora andando a caccia della prima rete stagionale.

VIANNI (Trento): Sta disputando un buonissimo campionato il Trento, vittorioso ieri contro il Fiorenzuola ed attualmente in zona playoff con 12 punti dopo 8 partite. Non ha però preso parte all'incontro di ieri Samuele Vianni, fuori per infortunio.