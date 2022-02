Verdi verso la prima da titolare a Salerno. Serie C: Rauti ora cerca continuità

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Occhi puntati soprattutto su Simone Verdi, a caccia di riscatto dopo due stagioni e mezzo deludenti sotto la Mole.

VERDI (Salernitana): Appuntamento da non sbagliare per la Salernitana, che domenica ospiterà lo Spezia in una fondamentale sfida salvezza. Subito verso una maglia da titolare Simone Verdi, che dovrebbe spazio da trequartista o mezzala a seconda del modulo che sceglierà Colantuono.