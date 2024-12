Torino, tanti auguri a Nestor Combin che compie 84 anni

Il 29 dicembre 1940, a Las Rosas, in Argentina, nasceva Nestor Combin. Nato da padre francese, viene presto naturalizzato della stessa nazionalità, e inizia a giocare a calcio tra i professionisti proprio in Francia, tra le fila dell'Olympique Lione, squadra con cui arriva nella prima divisione, vincendo anche una Coppa di Francia, nel 1964. Nell'estate dello stesso anno si trasferisce in Italia, prima nella Juventus, poi, nella stagione successiva, al Varese, per poi arrivare nel 1966 a vestire la maglia granata. Nel Torino Combin resta per tre stagioni, fino al 1969, venendo allenato prima da Marino Bergamasco, poi da Nereo Rocco e infine da Edmondo Fabbri. Nelle tre stagioni sotto la Mole, l'attaccante ex Lione colleziona 106 presenze, siglando 31 reti, e arrivando a vincere anche una Coppa Italia, nel 1968. Nell'estate del 1969 cambia squadra, ma rimane in Italia, passando a giocare nel Milan di Nereo Rocco, che aveva incontrato poco tempo prima a Torino. Termina la sua carriera indossando le maglie del Metz, dei Red Star e degli Hyères, per poi appendere gli scarpini al chiodo nel 1977. Con la Nazionale francese, l'ex attaccante granata colleziona 8 presenze e 4 reti.