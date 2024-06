Addio a Paolo Giordano, l’uomo che vestiva il Manneken Pis di granata

Negli scorsi giorni è venuto a mancare Paolo Giordano, il presidente del Toro Club Europa Granata di Bruxelles. Si tratta di una morte che ha segnato profondamente tutti i membri del club belga e non solo visto che Paolo era una figura nota anche a Torino soprattutto tra tifosi che hanno abitato anche solo per un certo periodo nella capitale belga e poi si sono spostati. Lo conferma anche Gabriele Coppo, membro del Toro Club di Bruxelles che conosceva molto bene Paolo Giordano: "Bruxelles è un posto molto di passaggio, qui Paolo era un punto di riferimento. Era spesso anche promotore di eventi come tornei di calcetto e altre attività. Questa notizia sorprende e addolora molto tutti noi. Tutti lo ricordano come una persona mite e accogliente". Nonostante la distanza che separa Bruxelles dall'Italia, Paolo non mancava dall'andare a vedere le partite del suo Toro allo stadio. Anche a Bruxelles ha cercato sempre di diffondere i colori del Torino con l'iniziativa del vestire di granata il Manneken-Pis - una statua simbolo della capitale belga - in ogni 4 maggio per celebrare la scomparsa del Grande Torino. "Per questa ricorrenza del 4 maggio avevamo vestito questa statua con la sciarpa e la maglia del Toro, era stata una bella iniziativa ed era venuta molta gente ed era venuto anche l'ex portiere granata Gillet".