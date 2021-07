Adolfo Baloncieri: protagonista del primo Scudetto granata

Il 27 luglio 1897 nasceva a Castelceriolo Adolfo Baloncieri: ex centrocampista, bandiera granata dal 1925 al 1932

Il 27 luglio 1897 nasceva Adolfo Baloncieri a Castelceriolo. Mancato nel 1986, militò per Alessandria, Torino e Comese ma è con la casacca granata che visse gli anni della propria consacrazione. Colonna portante del Torino per sette stagioni consecutive - dal 1925 al 1932 - collezionò in granata un totale di 194 presenze e ben 101 reti messe a segno. Adolfo Baloncieri fu inoltre protagonista dei primi due campionati vinti dal club piemontese: gli Scudetti del 1926/1927 e del 1927/1928.