Adriano, Barbara e il Toro: “Sposati in Maratona, lo seguiamo dappertutto”

Che Adriano e Barbara amino il Toro non è un segreto: il 21 settembre 2013 si sono sposati sotto la Curva Maratona. In questi undici anni di matrimonio hanno alimentato il loro legame a suon di abbonamenti, trasferte e ritiri. Sì, quando c’è il Toro loro ci sono quasi sempre. Un esempio. In questa prima estate di Paolo Vanoli si sono regalati una dozzina di giorni a Pinzolo, da mercoledì 17 a sabato 27 luglio, e poi seguiranno la squadra granata nel mini-tour in Francia tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Hanno già rinnovato l’abbonamento per la stagione 2024/2025 e stanno già organizzando le diverse trasferte tra Nord, Centro e Sud Italia. «Nello scorso campionato abbiamo visto allo stadio 32 gare su 38» raccontano con il sorriso sulle tribune dell’impianto di Pinzolo. E le prime sensazioni su questo nuovo Toro sono buone. «Noi siamo ottimisti per natura, altrimenti non saremmo in ritiro e non avremmo fatto nuovamente l’abbonamento» aggiungono. E su Vanoli all’unisono rispondono: «Ci sta piacendo come allenatore e come uomo. C’era bisogno di una ventata di novità. Il rapporto con Juric si era logorato».