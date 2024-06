Al Fila ospiti le Academy Torino FC e Casa UGI 100: ecco l’evento benefico

Cabella (resp. Academy Torino FC) racconta: "Fare del bene a chi ne ha più bisogno"

A margine delle partite di questo torneo Gianluca Cabella, responsabile delle Academy del Torino FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni: "È un'idea nata tra me, Silvano Benedetti e Marco Morra. Io conosco il mondo dei dilettanti, dobbiamo usare il nostro ruolo per fare del bene a chi ne ha più bisogno. Abbiamo organizzato per tempo perché dovevamo capire bene le date anche in ottica playoff della Primavera. Definita la data, c'erano da trovare le squadre partecipanti e poi creare l'evento, è da gennaio che ci stiamo dietro". Un emozione importante per chi è riuscito ad organizzare un evento con un fine nobile come questo vista la destinazione benefica di tutti i ricavi della giornata alla quale sono arrivati anche spettatori incuriositi sul campo del Fila da questo evento che unisce sport e solidarietà: "Da tifoso del Toro ho i brividi ogni volta che entro al Fila e anche per mio figlio che mi aiuta, oggi il meteo ci ha dato una mano ed è un'emozione unica", commenta ancora Cabella.