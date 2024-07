Alberto Carelli compie 80 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Alberto Carelli compie 80 anni. Nato il 26 luglio 1944 in provincia di Milano, Carelli cresce nelle giovanili del Fanfulla, con cui disputa tre stagioni di Serie B. Nel 1964 approda al Torino con cui esordisce in Serie A ma fa fatica a trovare spazio e non riesce a imporsi subito tra i titolari. Con i granata Carelli disputa ben sei stagioni, tutte nel massimo campionato, conquistando, nella stagione 1967-68, la terza Coppa Italia. Dopodiché l'attaccante lombardo passa al Varese, al Mantova, all'Atalanta e infine al Parma, sempre in Serie A. Conclude la carriera calcistica all'Albese, tra Serie C e Serie D. Carelli è ricordato soprattutto per aver indossato la maglia numero 7 durante il derby con la Juventus disputatosi il 22 ottobre 1967, una settimana dopo la morte di Gigi Meroni, il numero 7 titolare, partita durante la quale Carelli segnò il gol del definitivo 4-0.