Benfica a Torino, squadra in visita a Superga: “Uniti per sempre”

In occasione della sfida di questa sera di Champions League tra Juventus e Benfica, la squadra portoghese, approfittando del viaggio a Torino, ha reso omaggio agli Invincibili. La squadra, l'ultima con cui il Grande Torino giocò prima della tragedia, si è infatti recata al monumento nei pressi della Basilica di Superga. Per onorare la grande amicizia che da sempre lega queste due squadre, il Benfica ha lasciato davanti al memoriale una propria sciarpa. Così recita un post del Benfica sul proprio profilo Instagram: "76 anni dopo, onoriamo le vittime della tragedia che ha unito SL Benfica e Torino Football Club per sempre. Non saranno mai dimenticate". Inoltre, una delegazione di tifosi accorsi nel capoluogo piemontese per la sfida di questa sera, ha reso omaggio al Grande Torino affiggendo fuori dal Filadelfia uno striscione (riportato qui sotto) che recita: "4 maggio 1949, onore agli Invincibili".