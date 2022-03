Davide Nicola, l’ex giocatore e tecnico granata compie oggi 49 anni

Quell'8 giugno Davide Nicola ha riportato in Serie A la sua squadra del cuore

Spegne oggi 49 candeline Davide Nicola, decisivo nel 2006 in una partita importante per il Torino. Quell'8 giugno Davide Nicola ha riportato in Serie A la sua squadra del cuore segnando la rete decisiva nella gara di ritorno contro il Mantova proprio sotto la curva Maratona. Un gol che regalò una promozione difficile da pensare. Per Nicola quello è stato sicuramente uno dei momenti più belli della sua carriera da giocatore. Una fede che l'attuale tecnico della Salernitana non ha perso neanche da allenatore. Terminata la carriera da giocatore, iniziò quella da allenatore. Nell'estate del 2016 gli fu affidata la guida del Crotone: salvezza che sembrava una missione impossibile. La formazione calabrese si salvò vincendo l'ultima partita contro la Lazio dopo un girone di ritorno da record. Fu il momento per lui di pagare una scommessa fatta precedentemente: "Se ci salviamo vado fino a Superga in bici".