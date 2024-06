“Diversi ma uguali”: al torneo di Enaip Piemonte due Primavera del Torino

“Siamo diversi nel ruolo che ricopriamo, a lavoro come in campo: siamo insegnanti, direttori, studenti, attaccanti, portieri, allenatori - commenta Enrica Moglia, che insieme a Luca Tallarico e a Paolo Bornengo ha organizzato il torneo, che è partito negli scorsi mesi con le qualificazioni tra i vari quadranti regionali. “Tutta la struttura del torneo non potrebbe esserci stata se avessimo ricoperto tutti lo stesso ruolo. Inoltre è proprio grazie alle nostre diversità che possiamo dimostrare le nostre capacità, che ci rendono unici. Quello che ci accomuna è invece l’emozione di essere qui, di voler dimostrare di essere all’altezza, nonostante la paura di perdere e di sbagliare. Siamo diversi ma uguali, ed è proprio questo il bello del gioco, dentro e fuori dal campo.” Alla fine della giornata, ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato Enaip Grugliasco, seguito dall’argento di Cuneo e dal bronzo di Borgomanero, mentre il quarto posto è andato ad Acqui Terme. Ragazzi e ragazze hanno dimostrato grande sportività e rispetto, e ovviamente non sono mancati tanti momenti di divertimento.