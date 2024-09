Ezio Loik, 105 anni fa nasceva la mezzala del Grande Torino

Loik ha indossato la maglia granata dal '42 al '49, realizzando in totale 70 gol

Il 26 settembre 1919 nasce a Fiume, nell'allora Reggenza italiana del Carnaro, Ezio Loik, leggendaria mezzala del Grande Torino e della nazionale italiana. Loik, cresciuto nel settore giovanile della Fiumana, debutta in Serie C durante la stagione 1936-1937, disputando subito 41 gare e siglando 12 reti. Nel 1937 si trasfesce al Milan e, dopo tre convincenti stagioni con la maglia rossonera, nel 1940 approda al Venezia formando la coppia d'attacco insieme al grande Valentino Mazzola. In due anni Loik contribuisce a portare il club neroverde all'apice del calcio italiano, vincendo la Coppa Italia nella stagione 1940-1941 e ottenendo un terzo posto nel 1941-1942.