Gigi Meroni, omaggio del Como in sua memoria al Cippo di corso Re Umberto

Questa sera per la nona giornata di Serie A, il Torino ospita il Como all'Olimpico. La società lombarda ha approfittato di questa gara di campionato per rendere omaggio a Gigi Meroni, la "Farfalla Granata" che morì in un tragico incidente il 15 ottobre 1967. A dieci giorni dalla 57^ ricorrenza della morte di Meroni, il club lariano ha depositato un mazzo di fiori presso il Cippo dedicato all'ex calciatore granata che si trova in corso Re Umberto e ha ricordato la sua memoria con dei messaggi social. La spiegazione di questo gesto è molto semplice: Meroni è infatti nato a Como e ha vestito la divisa dei biancoblu dal 1960 al 1962 prima di trasferirsi nel Genoa dove vi rimase due anni prima del passaggio proprio al Toro nel 1964.