L'ex giocatore ed allenatore del Torino oggi avrebbe compiuto 87 anni

Gigi Simoni avrebbe compiuto 87 anni. Nato il 22 gennaio 1939 a Crevalcore, in provincia di Bologna, l'ex allenatore del Torino è venuto a mancare il 22 maggio 2020 dopo un lungo ricovero a seguito di un malore. Gigi trascorse in granata il periodo dal '64 al '67, diventando da giocatore l'alter ego di Meroni prima della tragica scomparsa di quest'ultimo. Simoni tornò poi sotto la Mole da allenatore nel 2000, ma l'avventura in Serie B si concluse presto: il 31/10. Fatale per lui la sconfitta di Piacenza, con il successivo esonero e la panchina assegnata a Giancarlo Camolese.