Giuseppe Grezar, il perno del Grande Torino ‘maestro’ in entrambe le fasi

Si trattava di un giocatore dalle eccelse qualità, assolutamente superiori rispetto alla media dell'epoca: riusciva ad abbinare una importante abilità di interdizione e recupero palla ad importanti qualità tecniche, mescolando così alla perfezione entrambe le fasi. Particolarmente preciso e pericoloso anche sui calci piazzati, in particolare le punizioni, fece letteralmente le differenza agendo sempre in maniera 'silenziosa' schierato sul centro-destra della mediana del Grande Torino. La sorte non fu gentile nei suoi confronti, ancor più rispetto ai suoi compagni: Grezar si era infatti infortunato nell'aprile del 1949 ed era riuscito a recuperare proprio negli ultimi giorni da questa contusione, in modo da poter essere presente per la fatale trasferta di Lisbona.