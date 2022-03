Glik colpito involontariamente da Leris, attimi di paura per l’ex Toro

Il centrale difensivo è stato trasportato in ospedale, fortunatamente era cosciente e ha chiesto di avvisare la famiglia

Attimi di paura per Kamil Glik. Durante la partita tra il suo Benevento e il Brescia, valida per la 30^ giornata di Serie B e terminata 2-2, il centrale difensivo ex granata è stato involontariamente colpito alla testa dall'attaccante bresciano Leris, che aveva tentato l'acrobazia in rovesciata. Il polacco ha immediatamente ricevuto le cure dello staff medico, ed è stato poi trasportato in ospedale dopo che gli era stato messo un collare in via precauzionale. Tanta preoccupazione per il difensore, che fortunatamente era cosciente e, come riportato da Sky Sport, avrebbe chiesto di avvisare la sua famiglia per rassicurarla sulle sue condizioni.