Il Toro Club Verbania celebra i 58 anni. Venneri chiama Ventura: “Sul derby…”

Ieri sera, domenica 4 dicembre, il Toro Club Verbania ha festeggiato il suo 58° compleanno con un evento tenutosi presso il ristorante "Il Chiostro". Presenti alla festa, oltre a circa 80 membri del club, anche l'ex calciatore granata Patrizio Sala e lo speaker ufficiale del club Stefano Venneri. È stato proprio quest'ultimo a telefonare all'ex allenatore del Torino Gian Piero Ventura per fare un regalo ai presenti che hanno potuto così salutare e fare alcune chiacchiere con l'ex tecnico della Nazionale. Ventura durante questo intervento telefonico ha ricordato alcuni dei momenti migliori del recente passato come la notte di Bilbao, la rimonta in 3 minuti contro il Genoa e il derby vinto. Prima di chiudere elogiando il lavoro che sta svolgendo Juric, il tecnico genovese ha aggiunto un passaggio sul tema dei derby contro la Juventus, secondo lui con il VAR sarebbero state di più le stracittadine vinte dal Toro durante la sua gestione.