Intitolato a Ezio Bosso il giardino di piazza Statuto: le foto

Mondo Granata / Cerimonia in memoria del musicista e tifoso granata

Il Maestro Ezio Bosso da oggi ha un angolo di Torino dedicato alla sua memoria: si tratta di un giardino in piazza Statuto, che gli è stato intitolato in una cerimonia alla presenza della sindaca Chiara Appendino. Il pianista e compositore, tifoso granata, proprio in quel giardino di piazza Statuto aveva dato origine alla sua unione umana e artistica con il gruppo Mods e poi si unì al gruppo degli “Statuto” il cui frontman è Oscar Giammarinaro, cantante tifosissimo del Torino e oggi ovviamente presente alla cerimonia.