Koffi Djidji compie 32 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Koffi Djidji compie 32 anni. Nato il 30 novembre 1992 a Bagnolet in Francia, Djidji cresce nelle giovanili del Nantes, esordendo in prima squadra nell'agosto del 2012 nella seconda giornata di Ligue 2. Nell'estate 2018 Djidji approda al Torino in Serie A in prestito con diritto di riscatto. Fa il suo esordio in maglia granata in occasione di Atalanta-Torino (0-0) il 26 settembre 2018. Il 7 giugno 2019, viene annunciato il riscatto del giocatore da parte del Torino per 3,5 milioni di euro mentre il 5 ottobre 2020, Djidji viene ceduto in prestito al Crotone. Al termine della stagione rientra al Torino diventanto un titolare della squadra granata ma venendo penalizzato da alcuni infortuni. Il 30 ottobre 2022, Djidji segna la sua prima rete in maglia granata nel successo per 2-1 sul Milan in campionato. Lascia il Torino al termine della stagione 2023-2024, alla scadenza naturale del proprio contratto. Ha scelto di rappresentare in campo internazionale la nazionale della Costa D'Avorio, venendo convocato nel 2016, senza mai scendere in campo.